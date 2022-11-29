Форвард «Спартака» Заседа о тренировках Гришина: «У меня чуть голова не лопнула! Нужно быстро соображать, хоккей перевернулся»

рассказал о специальных тренировках Игоря Гришина в .

– Андрей Локтионов сказал, что после смены главного тренера все перевернулось с ног на голову, внедрились какие-то уникальные тренировки. В чем они заключаются?

– Еще когда я попал на сборы в , то столкнулся с тренировками, которые сейчас Игорь Гришин дает в «Спартаке». Так у меня голова чуть не лопнула! Все упражнения тяжелые. Не физически тяжелые, а по мышлению. Нужно быстро соображать, ориентироваться в пространстве. Я поразился, что более молодые ребята из «Химика» спокойно делали эти упражнения, а они меня вводили в ступор. Как так, ведь я опытнее? Потом, когда адаптировался и довел все до автоматизма, хоккей для меня перевернулся. Хоккей раскрылся во всей красе. Все-таки атака – это моя стихия.

– Вы когда-нибудь раньше играли в такой хоккей?

– Я такое, наверное, никогда не встречал. В детстве ты играешь на эмоциях и мастерстве, никакой тактики. Просто веселишься. А тут ты не только кайфуешь, но и тактику соблюдаешь. А у Гришина в плане тактики, я вам скажу, много интересного.

– Чтобы люди поняли, объясните на примере одного упражнения, что интересного вам дает на тренировках Гришин?

– Я уже думал об этом, потому что так или иначе придется помогать новеньким. И это довольно сложно, но я попробую. Идет игра «5 на 3», начинается со вбрасывания. Если пятерка выиграла – она атакует. Сразу после атаки ворот, если тройка выбрасывает, двое меняются, а один - идет загонять. Из пятерки последний нападающий идет на смену, двое нападающих открываются, а защитники начинают атаку. Как только защитники начали атаку – они меняются. Потом, когда заходишь в зону – проводишь атаку с ходу. Если не прошла и встаете в зону, то должны удерживать шайбу до тех пор, пока остальные двое нападающих не поменяются. А тот кто из тройки загонял – он меняется на возврате, когда идет атака сходу.

– Ох.

– Я же предупредил что это не так просто (смеется).

– Как конкретно это упражнение помогает прибавить в игре?

– Быстро атаковать. Когда тройка выходит, то тебя один прессингует, а двое идут на смену. Они идут на дальнюю лавку, то есть у тебя двое нападающих в средней зоне открываются и оказываются свободными. У защитников задача как можно быстрее начать атаку. У нас в принципе такая система: без долгих монотонных раскатов, все вперед, все в атаку, – сказал форвард красно-белых.