«Нью-Джерси» хочет подписать долгосрочный контракт с Браттом. У форварда 25 очков в 22 матчах сезона НХЛ

начал переговоры с о новом контракте.

Действующее соглашение с 24-летним нападающим, кэпхит которого составляет 5,45 миллиона долларов, рассчитано до конца сезона-2022/23.

«Дискуссии начались. С агентом мы обсудили некоторые моменты и то, что будем делать.

Не хочу, чтобы хоккеист отвлекался на это. Мы хотим подписать Йеспера надолго. Надеемся, что это взаимно», – сказал генеральный менеджер «Дэвилс» Том Фицджералд.

Братт набрал 25 (8+17) очков при полезности «плюс 13» в 22 матчах текущего регулярного чемпионата . Его среднее игровое время – 17:11.

«Дэвилс» занимают первое место в Столичном дивизионе, имея на своем счету 36 очков после 22 игр.