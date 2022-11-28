«Нью-Джерси» хочет подписать долгосрочный контракт с Браттом. У форварда 25 очков в 22 матчах сезона НХЛ
«Нью-Джерси» начал переговоры с Йеспером Браттом о новом контракте.
Действующее соглашение с 24-летним нападающим, кэпхит которого составляет 5,45 миллиона долларов, рассчитано до конца сезона-2022/23.
«Дискуссии начались. С агентом мы обсудили некоторые моменты и то, что будем делать.
Не хочу, чтобы хоккеист отвлекался на это. Мы хотим подписать Йеспера надолго. Надеемся, что это взаимно», – сказал генеральный менеджер «Дэвилс» Том Фицджералд.
Братт набрал 25 (8+17) очков при полезности «плюс 13» в 22 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ. Его среднее игровое время – 17:11.
«Дэвилс» занимают первое место в Столичном дивизионе, имея на своем счету 36 очков после 22 игр.
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