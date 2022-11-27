Георгиев о 41 броске: «Даллас» создал самые опасные моменты в большинстве. «Колорадо» сыграл намного лучше в равных составах»

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Александр Георгиев прокомментировал победу «Колорадо» над «Далласом».

Российский вратарь отразил 41 из 42 бросков и стал первой звездой матча. «Эвеланш» выиграли со счетом 4:1.

«Было много бросков, но мне кажется, что мы провел очень хорошую игру.

Во втором периоде у нас было много игры в меньшинстве. «Даллас» создал свои самые опасные моменты в большинстве. Но, думаю, что в равных составах мы играли намного лучше», – сказал Георгиев.

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