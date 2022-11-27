У Тертышного 0 голов в 35 матчах сезона КХЛ. Форвард «Трактора» добавил шайбу в ворота «Спартака», но изначально она попала в сетку после броска Шепелева
Никита Тертышный по-прежнему не открыл счет своим голам в нынешнем сезоне КХЛ.
«Трактор» проиграл «Спартаку» (3:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий челябинской команды нанес два броска по воротам в этой игре, проведя на льду 16 минут и 34 секунды.
В третьем периоде Тертышный добил шайбу в ворота красно-белых, но она изначально попала туда после броска Александра Шепелева, отскочив обратно в поле.
24-летний форвард набрал 11 (0+11) очков в 35 матчах текущего регулярного чемпионата.
Тертышный забросил 22 шайбы в 49 играх прошлой регулярки.
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