У Тертышного 0 голов в 35 матчах сезона КХЛ. Форвард «Трактора» добавил шайбу в ворота «Спартака», но изначально она попала в сетку после броска Шепелева

по-прежнему не открыл счет своим голам в нынешнем сезоне .

проиграл (3:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий челябинской команды нанес два броска по воротам в этой игре, проведя на льду 16 минут и 34 секунды.

В третьем периоде Тертышный добил шайбу в ворота красно-белых, но она изначально попала туда после броска , отскочив обратно в поле.

24-летний форвард набрал 11 (0+11) очков в 35 матчах текущего регулярного чемпионата.

Тертышный забросил 22 шайбы в 49 играх прошлой регулярки.