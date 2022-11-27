Радулов, возможно, не выполняет тренерские установки. Партнеры по «Ак Барсу» делали ему замечания, но это не помогает («Бизнес Online»)
Александр Радулов, возможно, не выполняет установки главного тренера «Ак Барса».
«Это, пожалуй, единственная звезда «Ак Барса», которую подписали летом и которая подтверждает свой высокий уровень в сезоне. Если бы не его хет-трик в матче СКА, Знарок, может быть, уже не работал бы в «Ак Барсе».
Вместе с тем именно Радулов показывает полную потерю контроля над командой. Хоккеист системно не выполняет тренерские установки. Он играет смены почти по минуте, что в современной хоккее считается очень много. И это не задание Знарка – нападающий сам так решает.
У Радулова 19:32 минуты среднего игрового времени в матче при 21 смене, у остальных ведущих форвардов команды 15-17 минут при равном числе смен.
Ему неоднократно делали замечания даже партнеры, но никто ничего сделать не может. От длительного пребывания на льду у Радулова копится усталость, идут небрежные передачи, ошибки и прочее.
Возможно, форвард не понимает рисунка игры, а тренерский штаб не может внятно объяснить. Это иллюстрация бессилия тренеров. Радулов играет, как ему хочется и пока ему это сходит с рук.
Даже если бы Знарок захотел, он не ограничил бы игровое время лучшего бомбардира и снайпера команды, который за 32 матча набрал 24 (13+11) очка», – говорится в тексте журналистов «Бизнес Online» Руслана Васильева и Артура Валеева.
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