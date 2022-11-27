Радулов, возможно, не выполняет тренерские установки. Партнеры по «Ак Барсу» делали ему замечания, но это не помогает («Бизнес Online»)

, возможно, не выполняет установки главного тренера .

«Это, пожалуй, единственная звезда «Ак Барса», которую подписали летом и которая подтверждает свой высокий уровень в сезоне. Если бы не его хет-трик в матче СКА, Знарок, может быть, уже не работал бы в «Ак Барсе».

Вместе с тем именно Радулов показывает полную потерю контроля над командой. Хоккеист системно не выполняет тренерские установки. Он играет смены почти по минуте, что в современной хоккее считается очень много. И это не задание Знарка – нападающий сам так решает.

У Радулова 19:32 минуты среднего игрового времени в матче при 21 смене, у остальных ведущих форвардов команды 15-17 минут при равном числе смен.

Ему неоднократно делали замечания даже партнеры, но никто ничего сделать не может. От длительного пребывания на льду у Радулова копится усталость, идут небрежные передачи, ошибки и прочее.

Возможно, форвард не понимает рисунка игры, а тренерский штаб не может внятно объяснить. Это иллюстрация бессилия тренеров. Радулов играет, как ему хочется и пока ему это сходит с рук.

Даже если бы Знарок захотел, он не ограничил бы игровое время лучшего бомбардира и снайпера команды, который за 32 матча набрал 24 (13+11) очка», – говорится в тексте журналистов «Бизнес Online» Руслана Васильева и Артура Валеева.