Хеллибак и Улльмарк – главные претенденты на «Везину». Эттинджер, Томпсон и Сорокин – в топ-5 (NHL.com)

Коннор Хеллибак и Линус Улльмарк – главные претенденты на приз лучшему вратарю .

Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование по итогам четверти сезона. В нем приняли участие 14 авторов ресурса, каждый называл пятерку кандидатов. Голоса считались по системе 5-4-3-2-1.

Первое место занял вратарь Коннор Хеллибак с 60 баллами (5 первых мест). У него 9 побед в 15 играх сезона при 92,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,46.

Вторым стал вратарь Линус Улльмарк – 59 баллов (9 первых мест). Швед лидирует в лиге по числу побед (13 в 16 матчах), у него 93,5% сэйвов и коэффициент надежности 2,00.

В топ-5 также вошли Джейк Эттинджер ( , 25 баллов), Логан Томпсон ( , 24) и ( , 23).

Кроме того, в бюллетенях были упомянуты Витек Ванечек («Нью-Джерси», 8), Картер Харт ( , 7), Александр Георгиев ( , 3) и Мартин Джонс ( , 1).