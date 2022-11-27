Хеллибак и Улльмарк – главные претенденты на «Везину». Эттинджер, Томпсон и Сорокин – в топ-5 (NHL.com)
Коннор Хеллибак и Линус Улльмарк – главные претенденты на приз лучшему вратарю НХЛ.
Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование по итогам четверти сезона. В нем приняли участие 14 авторов ресурса, каждый называл пятерку кандидатов. Голоса считались по системе 5-4-3-2-1.
Первое место занял вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак с 60 баллами (5 первых мест). У него 9 побед в 15 играх сезона при 92,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,46.
Вторым стал вратарь «Бостона» Линус Улльмарк – 59 баллов (9 первых мест). Швед лидирует в лиге по числу побед (13 в 16 матчах), у него 93,5% сэйвов и коэффициент надежности 2,00.
В топ-5 также вошли Джейк Эттинджер («Даллас», 25 баллов), Логан Томпсон («Вегас», 24) и Илья Сорокин («Айлендерс», 23).
Кроме того, в бюллетенях были упомянуты Витек Ванечек («Нью-Джерси», 8), Картер Харт («Филадельфия», 7), Александр Георгиев («Колорадо», 3) и Мартин Джонс («Сиэтл», 1).
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