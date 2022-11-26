Тарасенко набрал «минус 3» в матче с «Тампой» и продлил серию игр без голов до 9

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Владимир Тарасенко набрал «минус 3» в матче с «Тампой» и продлил безголевую серию до 9 игр.

Форвард «Сент-Луиса» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг». 

В последних 4 матчах на счету Тарасенко 2 (0+2) балла. Всего в сезоне – 13 (4+9) очков в 18 играх. Текущая безголевая серия – 9 матчей. 

Сегодня россиянин (16:39, 2:04 – в большинстве, «минус 3» – худшая полезность в команде наряду с Райаном О’Райлли и Тори Крюгом) нанес 1 бросок в створ и допустил 1 потерю. 

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