Тарасенко набрал «минус 3» в матче с «Тампой» и продлил серию игр без голов до 9
Владимир Тарасенко набрал «минус 3» в матче с «Тампой» и продлил безголевую серию до 9 игр.
Форвард «Сент-Луиса» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг».
В последних 4 матчах на счету Тарасенко 2 (0+2) балла. Всего в сезоне – 13 (4+9) очков в 18 играх. Текущая безголевая серия – 9 матчей.
Сегодня россиянин (16:39, 2:04 – в большинстве, «минус 3» – худшая полезность в команде наряду с Райаном О’Райлли и Тори Крюгом) нанес 1 бросок в створ и допустил 1 потерю.
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