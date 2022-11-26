Тарасенко набрал «минус 3» в матче с «Тампой» и продлил серию игр без голов до 9

набрал «минус 3» в матче с и продлил безголевую серию до 9 игр.

Форвард не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с «Лайтнинг».

В последних 4 матчах на счету Тарасенко 2 (0+2) балла. Всего в сезоне – 13 (4+9) очков в 18 играх. Текущая безголевая серия – 9 матчей.

Сегодня россиянин (16:39, 2:04 – в большинстве, «минус 3» – худшая полезность в команде наряду с Райаном О’Райлли и Тори Крюгом) нанес 1 бросок в створ и допустил 1 потерю.