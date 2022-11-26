Каюмов о результативности в сезоне: «Помогло участие в Олимпиаде. Увидел, в каком направлении нужно прибавлять»

Форвард высказался о своей результативности в этом сезоне.

– У вас уже 22 очка (9+13) в чемпионате, столько же у Шалунова (12+10) и Алексеева (4+18). Следите внутри команды за гонкой лучших бомбардиров?

– Нет, для нас главный показатель – очки команды в таблице. Может, в раздевалке иногда возникают какие-то шутки по этому поводу между ребятами, но внутри команды соревнований у нас нет – только с соперниками.

– Специалисты отмечают ваши эффектные голы и в целом уверенный старт, личный сезонный рекорд – 29 очков (12+17) – вот-вот побьете. Это лучший сезон в вашей карьере?

– Не спешил бы с оценками, плюс не был доволен первыми матчами в чемпионате. Но постепенно нашел ключ к игре, очень помогло тренерское доверие. Благодарен партнерам по команде и по звену – Шалунову и Березкину. По цифрам старт действительно лучший.

– За счет чего удалось сделать этот рывок?

– Очень помог прошлый сезон и прежде всего участие в Олимпиаде. Тот же финал Пекина – бесценный опыт для любого игрока, тем более для молодого. Увидел, в каком направлении нужно работать и прибавлять. Думаю, так скажут все молодые хоккеисты, которые играли на Олимпиаде, – сказал Каюмов.