Джошуа о расистских оскорблениях в адрес своего брата в NCAA: «Ужасная ситуация. В хоккее для этого нет места»

Дакота Джошуа заявил, что в хоккее нет места для расистских оскорблений.

Нападающий «Ванкувера» высказался касательно оскорблений на расовой почве в адрес его младшего брата Джаггера Джошуа во время матча .

«В этой игре и в жизни в целом для этого нет места. Это ужасная ситуация.

Хотелось бы думать, что мы прошли долгий путь, особенно за последние годы, но, очевидно, это все еще происходит», – сказал нападающий .

23-летний нападающий команды университета Мичигана Джаггер Джошуа ранее сообщил, что игрок университета штата Огайо несколько раз оскорбил его на расовой почве во время матча 11 ноября.

Джаггер рассказал, что судья на льду услышал слова хоккеиста из Огайо и удалил его до конца матча. Единственным хоккеистом, который получил такой штраф в этой игре, был нападающий Камил Садлоча.

Спортивный директор университета Огайо Джин Смит опубликовал заявление, в котором извинился перед Джошуа и сообщил, что Садлоча «возвращается домой и не будет тренироваться или играть с командой».