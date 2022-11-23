Шестеркин отразил 35 из 38 бросков «Лос-Анджелеса» и одержал 10-ю победу в 15 матчах сезона
Игорь Шестеркин отразил 35 из 38 бросков «Лос-Анджелеса» и одержал 4-ю победу в 5 матчах.
Российский вратарь помог «Рейнджерс» справиться с «Кингс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В 15 матчах сезона в активе Шестеркина 10 побед. По этому показателю он делит 2-е место в лиге с Логаном Томпсоном из «Вегаса», впереди только Линус Улльмарк из «Бостона» (13 побед).
У Игоря на данный момент 91,7% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,38.
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