Шестеркин отразил 35 из 38 бросков «Лос-Анджелеса» и одержал 10-ю победу в 15 матчах сезона

отразил 35 из 38 бросков и одержал 4-ю победу в 5 матчах.

Российский вратарь помог справиться с «Кингс» (5:3) в матче регулярного чемпионата .

В 15 матчах сезона в активе Шестеркина 10 побед. По этому показателю он делит 2-е место в лиге с Логаном Томпсоном из «Вегаса», впереди только Линус Улльмарк из «Бостона» (13 побед).

У Игоря на данный момент 91,7% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,38.