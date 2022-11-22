Федоров о том, что в раздевалке ЦСКА неспокойно: «Когда кажется – надо креститься. Это технические моменты, которые и не должны быть понятны»

объяснил причины поражения от СКА со счетом 2:6.

– Игрой это сложно назвать, особенно наш первый период. С такой концентрацией, пропустив такие необязательные голы… Как‑то все у нас сегодня валилось из рук. Не получилось начало игры, конечно. Причины найдем, разберем.

Для нас это был хороший тест. Это должно стать хорошим уроком. Мы обязаны сделать определенные выводы. Думаю, парни прекрасно понимают, что интенсивность должна быть намного выше. Особенно против такого соперника, как СКА.

Попереживать немного, но завтра – другой день. Будем настраиваться на следующую игру. Соперника – с победой. Быстрая, мобильная команда. Другого и не ожидали.

– СКА проиграл пять раз в шести последних матчах. Насколько против вас вышла другая команда?

– Вышла та команда, которую мы всегда знали, которая всегда против нас так и играла. Мы не смотрели на их поражения. Сами готовились в штатном режиме и понимали, какой сегодня будет матч.

Наши ожидания подтвердились. И концентрации на старте нам не хватило. После четырех голов было сложно что‑то сделать. Но во втором периоде ребята проявили характер, нашли опорные точки игры, где они смогли показать определенное мастерство.

И эти два гола были хорошим подспорьем попробовать дальше играть в том же режиме. Мы создали много моментов, но не забили, не получилось большинство – 5:3 был бы другим счетом. Сергей Плотников там хорошо выбегал, очень качественно бросал. Но вратарь оказался на высоте.

Счет мог стать и 5:4. Третий период обещал быть намного интереснее. Но, к сожалению, мы эти два гола не забили. И я снова вернусь к тому, что никакие матчи – особенно в хоккее – так начинать нельзя. Мы дали хорошему сопернику очень большое преимущество.

– Кажется, что обстановка в раздевалке ЦСКА неспокойная.

– Когда кажется – надо креститься. Но вы правы, когда говорите, что пропускать первыми – не совсем хорошая тенденция.

Середина сезона близка, но еще не наступила. Впереди у нас еще очень много хороших матчей. В этом я не сомневаюсь. У нас крепкий коллектив.

Ну, а то, что вы спрашиваете – думаю, это какие‑то технические моменты, которые и не должны быть понятны. Как мы работаем и что мы делаем. Это наши решения и выводы. И скажу вам, что у нас все спокойно, – сказал главный тренер ЦСКА.