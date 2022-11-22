Леонтьев о победе над «Адмиралом»: «Все решила одна шайба. «Нефтехимик» сыграл терпеливо, грамотно»

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Главный тренер «Нефтехимика» подвел итоги матча с «Адмиралом» (1:0).

«Соперник у нас был неуступчивый, он сейчас на ходу. Они здорово играют последние 15 игр, набирают очки. Мы знали, что матч будет сложным, готовились к нему. Мы разбираем, смотрим и анализируем каждую команду. Это делается в любой команде.

В предыдущей игре они забросили три гола в большинстве. Мы знали их сильные стороны. Случилось все так, как мы и ожидали. Все решила одна шайба.

Молодцы парни, что сыграли терпеливо, грамотно. Особенно в конце, когда было удаление у нас», – сказал Олег Леонтьев.

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