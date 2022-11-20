Тимур Хайруллин о «Спартаке» при Гришине: «Мы и с прошлым тренером были нацелены на атаку. Голы – дело случая»

Теги Локомотив Спартак Борис Миронов КХЛ Андрей Локтионов Александр Хохлачев Матч ТВ Тимур Хайруллин Игорь Гришин Хоккей

Тимур Хайруллин подвел итоги матча с «Локомотивом» (2:1).

После паса защитника Андрей Локтионов забросил победную шайбу на 59‑й минуте игры.

– Саня Хохлачев отдал мне хороший пас. У меня было много времени и пространства. Отдал пас Андрею Локтионову, а он здорово попал в «девятку».

– Как вы смогли так быстро вновь выйти вперед? Почему не стали осторожничать в ожидании овертайма?

– Тренер нам всегда говорит, что при любом счете надо идти вперед, создавать и забивать. После пропущенной шайбы он нас подбодрил. Сказал, что нужно продолжать играть в свой хоккей.

– Многое изменилось с приходом в команду нового главного тренера Игоря Гришина?

– Мы и с прошлым тренером [Борисом Мироновым] были нацелены на атаку, стараемся забивать. Голы – дело случая.

– Гришин даже журналистов заражает оптимизмом. Представляю, что внутри команды творится.

– Да, он очень позитивный человек, с ним легко работать. Как и с прошлым нашим тренером, – сказал защитник «Спартака».

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