Тимур Хайруллин подвел итоги матча с (2:1).

После паса защитника забросил победную шайбу на 59‑й минуте игры.

– Саня Хохлачев отдал мне хороший пас. У меня было много времени и пространства. Отдал пас Андрею Локтионову, а он здорово попал в «девятку».

– Как вы смогли так быстро вновь выйти вперед? Почему не стали осторожничать в ожидании овертайма?

– Тренер нам всегда говорит, что при любом счете надо идти вперед, создавать и забивать. После пропущенной шайбы он нас подбодрил. Сказал, что нужно продолжать играть в свой хоккей.

– Многое изменилось с приходом в команду нового главного тренера Игоря Гришина?

– Мы и с прошлым тренером [ ] были нацелены на атаку, стараемся забивать. Голы – дело случая.

– Гришин даже журналистов заражает оптимизмом. Представляю, что внутри команды творится.

– Да, он очень позитивный человек, с ним легко работать. Как и с прошлым нашим тренером, – сказал защитник .