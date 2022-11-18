Кросби набрал 2+2 в матче с «Миннесотой» и вошел в топ-10 в истории НХЛ по числу игр с 3+ очками (163), опередив Хоу

вошел в топ-10 в истории по числу игр с 3+ очками.

Капитан набрал 4 (2+2) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (6:4).

В этой игре он открыл счет в 100-й раз в карьере в лиге. На его счету 21 (9+12) очко в 17 играх сезона.

По числу матчей с 3+ очками за карьеру (163) Кросби вошел в топ-10 лучших в истории лиги, опередив Горди Хоу (162).

Выше идут Уэйн Гретцки (429), Марио Лемье (272), Марсель Дионн (202), (195), Марк Мессье и Фил Эспозито (по 183), Стив Айзерман (172), Пол Коффи (169), Яри Курри (164).

Среди действующих игроков Кросби лидирует, на втором месте идет капитан «Вашингтона» (126), на третьем – форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин (104).

По числу матчей с 4+ очками Кросби (36) также лидирует среди действующих игроков (24-е место в истории, в топ-3 входят Гретцки – 217, Лемье – 124 и Эспозито – 70). Овечкин – второй (31), Малкин – третий (27).