Панарин без очков в матче с «Сиэтлом». У него 0 бросков в створ и «минус 1» за 22:10 при 5:10 в большинстве

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Артемий Панарин остался без очков в матче с «Сиэтлом»

Форвард «Рейнджерс» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кракена» (2:3 ОТ). 

В последних 3 играх на счету Панарина 1 (0+1) балл. Безголевая серия достигла 8 матчей. 

Всего в текущем сезоне Артемий набрал 22 (5+17) очка в 18 играх при полезности «минус 9».

Сегодня Панарин (22:10, 5:10 – в большинстве, «минус 1») не бросал в створ. В его активе 1 перехват, также он получил малый штраф.

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