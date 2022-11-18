Панарин без очков в матче с «Сиэтлом». У него 0 бросков в створ и «минус 1» за 22:10 при 5:10 в большинстве
Артемий Панарин остался без очков в матче с «Сиэтлом».
Форвард «Рейнджерс» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кракена» (2:3 ОТ).
В последних 3 играх на счету Панарина 1 (0+1) балл. Безголевая серия достигла 8 матчей.
Всего в текущем сезоне Артемий набрал 22 (5+17) очка в 18 играх при полезности «минус 9».
Сегодня Панарин (22:10, 5:10 – в большинстве, «минус 1») не бросал в створ. В его активе 1 перехват, также он получил малый штраф.
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