Кросби набрал 1+2 в матче с «Коламбусом» и разделил с Хоу 10-е место по числу игр с 3+ очками (162)

разделил с Горди Хоу 10-е место по числу игр с 3+ очками.

Капитан набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата с (6:3), в том числе став автором победной шайбы.

В 5 играх сезона Кросби набрал 10 (3+7) баллов. По числу матчей с 3+ очками за карьеру он разделил 10-е место в истории лиги с Горди Хоу (по 162 раза).

Выше идут Уэйн Гретцки (429), Марио Лемье (272), Марсель Дионн (202), (195), Марк Мессье и Фил Эспозито (по 183), Стив Айзерман (172), Пол Коффи (169), Яри Курри (164).

Среди действующих игроков Кросби лидирует, на втором месте идет капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (125).