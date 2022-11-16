Мэттью Ткачак набрал 20 очков в первых 15 матчах за «Флориду». Это лучший старт в истории клуба наравне с Буре

набрал 20 очков в первых 15 матчах за «Флориду» и повторил рекорд Павла Буре.

Форвард «Пантерс» сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (5:2).

На счету 24-летнего нападающего, перешедшего в клуб в межсезонье, стало 20 (5+15) очков в первых 14 матчах за клуб.

Ранее такой же результат на старте карьеры в клубе был только у одного игрока – Павла Буре. В сезонах-1998/99 (пропустил большую его часть из-за травмы) и 1999/00 он набрал 20 (15+5) баллов в 14 играх.

Добавим, что сегодня Ткачак пересек отметку в 400 очков за карьеру. В его активе сейчас 402 (157+245) балла в 445 играх в лиге. Он стал вторым игроком с драфта-2016 с 400+ очками, первый – (сейчас 472 в 423 играх).