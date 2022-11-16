Умер экс-форвард «Спартака» и сборной СССР Мартынюк. Он рекордсмен отечественного хоккея по голам за матч ЧМ – 8

Умер экс-форвард и сборной СССР Александр Мартынюк.

«Сегодня утром пришла печальная новость. После продолжительной болезни в возрасте 77 лет не стало Александра Акимовича Мартынюка – легендарного нападающего «Спартака» и сборной СССР.

До последних лет жизни, даже после 70 лет, Александр Акимович не расставался с любимой игрой – выходя на лед в матчах за ветеранов «Спартака» и «Легенд хоккея СССР».

Вечная память легендарному нападающему «Спартака» и сборной СССР, Александру Акимовичу Мартынюку», – говорится на сайте московского клуба.

В составе «Спартака» Мартынюк трижды становился чемпионом СССР (1967, 1969, 1976 годы).

В составе сборной СССР выиграл два чемпионата мира (1971, 1973 годы), принял участие в Суперсерии-1972 (1 матч).

Всего в чемпионатах страны провел 410 матчей, забросив 212 шайб – из них 197 в составе красно-белых.

В 1973 году Мартынюк установил рекорд отечественного хоккея, забросив 8 шайб в матче чемпионата мира со сборной ФРГ (18:2).