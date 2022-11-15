«Сент-Луис» выиграл 3-й матч подряд после 8 поражений, победив «Колорадо». Биннингтон отразил 45 бросков из 47

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«Сент-Луис» победил «Колорадо», выиграв 3-й матч подряд после 8 поражений.

«Блюз» одержали победу в выездном матче против «Эвеланш» (3:2). До этого были обыграны «Сан-Хосе» (5:3) и «Вегас» (3:2). 

Автором победной шайбы стал форвард «блюзменов» Джордан Кайру. Вратарь Джордан Биннингтон отразил 45 бросков из 47 и был признан 2-й звездой, форвард Роберт Томас стал 1-й звездой с 2 (1+1) очками. 

С 12 очками в 14 матчах команда под руководством Крэйга Беруби все еще идет на последнем месте в Центральном дивизионе, но сократила отставание от «Аризоны» и «Нэшвилла» до 1 очка.

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