«Сент-Луис» выиграл 3-й матч подряд после 8 поражений, победив «Колорадо». Биннингтон отразил 45 бросков из 47

победил , выиграв 3-й матч подряд после 8 поражений.

«Блюз» одержали победу в выездном матче против «Эвеланш» (3:2). До этого были обыграны «Сан-Хосе» (5:3) и «Вегас» (3:2).

Автором победной шайбы стал форвард «блюзменов» . Вратарь Джордан Биннингтон отразил 45 бросков из 47 и был признан 2-й звездой, форвард стал 1-й звездой с 2 (1+1) очками.

С 12 очками в 14 матчах команда под руководством Крэйга Беруби все еще идет на последнем месте в Центральном дивизионе, но сократила отставание от «Аризоны» и «Нэшвилла» до 1 очка.