Волков о Крылове: «Мощный человек, амбициозный. Я ему за многое благодарен от чистого сердца»
Алексей Волков рассказал об отношении к председателю совета директоров «Авангарда».
– Вы сожгли все мосты с Александром Крыловым?
– Нет. Более того, я ему за многое благодарен от чистого сердца. В одном из интервью Александр Владимирович представил меня как менеджера «новой волны» в российском хоккее и говорил о том, что «пригласил усилить менеджмент «Авангарда», чтобы как можно быстрее достичь главной цели клуба – выигрыша Кубка Гагарина».
Считаю, что я полностью выполнил возложенные на меня обязательства. Горжусь тем, что удалось завоевать Кубок Гагарина. Его выиграла прекрасная команда, замечательный коллектив, а не кто-то один. Мне было очень приятно быть его частью. Это память на всю жизнь.
Хочу поблагодарить Александра Владимировича за то, что он поверил в меня и дал возможность раскрыться в «Авангарде». Это мощный человек, амбициозный. Для меня огромный опыт и большая школа жизни проработать два с половиной года под его руководством.
Я искренне благодарен ему и желаю всех благ. Безусловно, перед нами стояла цель привести в Омск еще один Кубок Гагарина.
Очень жалею, что вынужден сейчас оставить команду, но другого выбора у меня нет, – сказал Волков после ухода с поста генменеджера «Авангарда».
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