Волков о Крылове: «Мощный человек, амбициозный. Я ему за многое благодарен от чистого сердца»

рассказал об отношении к председателю совета директоров .

– Вы сожгли все мосты с ?

– Нет. Более того, я ему за многое благодарен от чистого сердца. В одном из интервью Александр Владимирович представил меня как менеджера «новой волны» в российском хоккее и говорил о том, что «пригласил усилить менеджмент «Авангарда», чтобы как можно быстрее достичь главной цели клуба – выигрыша Кубка Гагарина».

Считаю, что я полностью выполнил возложенные на меня обязательства. Горжусь тем, что удалось завоевать Кубок Гагарина. Его выиграла прекрасная команда, замечательный коллектив, а не кто-то один. Мне было очень приятно быть его частью. Это память на всю жизнь.

Хочу поблагодарить Александра Владимировича за то, что он поверил в меня и дал возможность раскрыться в «Авангарде». Это мощный человек, амбициозный. Для меня огромный опыт и большая школа жизни проработать два с половиной года под его руководством.

Я искренне благодарен ему и желаю всех благ. Безусловно, перед нами стояла цель привести в Омск еще один .

Очень жалею, что вынужден сейчас оставить команду, но другого выбора у меня нет, – сказал Волков после ухода с поста генменеджера «Авангарда».

Волков ушел с поста генменеджера «Авангарда»: «С руководством стало все труднее находить взаимопонимание по вопросам селекции»