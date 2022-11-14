Кубок Будущего. Юниорская сборная России обыграла молодежную команду Беларуси – 5:3

Юниорская сборная России U18 победила молодежную команду Беларуси (5:3) в матче Кубка Будущего в Санкт-Петербурге.

Кроме них в турнире принимают участие молодежные сборные России и Казахстана.

Лига Ставок Кубок Будущего

Россия U18 – Беларусь U20 – 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

1:0 – 4 Гуляев (Никульшин), ГБ

1:1 – 4 Звягин (Липский, Грамович)

2:1 – 8 Чернышов (Гуляев)

3:1 – 28 Паталаха (Бут, Власенко)

3:2 – 36 Сазанович (Михалев, Омелюсик)

3:3 – 43 Михалев (Клавдиев), ГБ

4:3 – 50 Великов (Вербицкий, Свищев)

5:3 – 60 Муханов

Состав юниорской сборной России на турнир:

Вратари: Егор Заврагин («Югра»), Николай Никульшин («Локомотив»), Егор Егоров («Динамо»).

Защитники: Никита Баклашев, Игорь Вербицкий, Артем Кудашов, Марио Паталаха (все – «Динамо»), Михаил Гуляев («Авангард»), Иван Ершов, Виталий Пестерев (оба – «Северсталь»), Артем Карпов, Дмитрий Симашев (оба – «Локомотив»), Иван Ремезовский (СКА), Тихон Шакалов («Спартак»).

Нападающие: Матвей Бабенко («Салават Юлаев»), Даниил Бут («Локомотив»), Максим Великов, Егор Соловьев (оба – ЦСКА), Дмитрий Власенко, Тимур Муханов, Егор Ядыкин (все – «Авангард»), Иван Демидов, Никита Недопекин (оба – СКА), Алексей Зайцев, Игорь Чернышов (оба – «Динамо»), Михаил Ильин («Северсталь»), Егор Климович («Сибирь»), Александр Рыков («Трактор»), Иван Рябов («Крылья Советов»), Кирилл Свищев («Югра»).