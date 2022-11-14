Серебряков, Трямкин и Мэйсек – лучшие игроки недели в КХЛ. Форвард «Автомобилиста» забил 6 голов в 3 матчах
КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Лучшим вратарем во второй раз в сезоне признан Никита Серебряков («Адмирал»), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Серебрякова было нанесено 80 бросков (40 в среднем за игру), из которых он отразил 98,75%. Коэффициент надежности составил 0,50. В матче с «Трактором» Серебряков сыграл на ноль.
Лучшим защитником стал Никита Трямкин («Автомобилист»), набравший 3 (1+2) очка в трех матчах недели. Игрок не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем при общем значении «плюс 4». На счету Трямкина один силовой прием, десять заблокированных бросков и четыре отбора шайбы.
Лучшим нападающим назван Брукс Мэйсек («Автомобилист»), набравший 6 (6+0) очков в трех матчах недели. В каждой игре прошедшей недели Мэйсек сделал дубль. В игре с «Северсталью» (3:2 ОТ) гол форварда стал победным, также он записал в свой актив три силовых приема и один заблокированный бросок.
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