Василевский пропускает от «Вашингтона» по 3,46 шайбы в среднем за матч. Это его самый неудобный соперник в НХЛ

пропускает в среднем по 3,46 шайбы в матчах против .

Сегодня российский вратарь пропустил 5 шайб от «Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Пресс-служба лиги сообщает, что в среднем Василевский в матчах со «столичными» пропускает по 3,46 шайбы.

Это самый неудобный соперник для Андрея в . На втором месте идет (3,44 шайбы в среднем).

Василевский пропустил 5 шайб впервые в сезоне. У него 6 поражений в 10 матчах