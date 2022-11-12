Василевский пропускает от «Вашингтона» по 3,46 шайбы в среднем за матч. Это его самый неудобный соперник в НХЛ
Андрей Василевский пропускает в среднем по 3,46 шайбы в матчах против «Вашингтона».
Сегодня российский вратарь «Тампы» пропустил 5 шайб от «Кэпиталс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Пресс-служба лиги сообщает, что в среднем Василевский в матчах со «столичными» пропускает по 3,46 шайбы.
Это самый неудобный соперник для Андрея в НХЛ. На втором месте идет «Виннипег» (3,44 шайбы в среднем).
Василевский пропустил 5 шайб впервые в сезоне. У него 6 поражений в 10 матчах
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