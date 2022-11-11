Форвард «Ак Барса» Быков о голе после паса Зарипова: «Очень приятно забить с передачи такого легендарного игрока»

Максим Быков поделился эмоциями о первой шайбе в после передачи .

Это произошло в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:6).

– Тысячная игра в КХЛ, Данис Зиннурович отдал мне свой рекордный пас – очень приятно было забить с передачи такого легендарного игрока.

Поймал шайбу на синей линии с лету, Данис подобрал ее, я пошел на пятак, он отдал мне пас. С первой попытки не получилось забить, добил со второй.

– Могли переломить ход матча? Чего не хватило команде?

– Провалили первый период, теряли шайбу. Дальше пытались исправить ситуацию, но отставание в счете было слишком большим, не смогли выровнять игру. Но моменты были – необходимо их реализовывать.

– В чем было преимущество у ?

– Мы теряли шайбу на синей линии, соперник на скорости проходил среднюю зону и забивал.

Нас предупреждали, что у них молодая и скоростная команда, которая будет бросать с любых позиций. На этом они нас в начале и поймали, – сказал 20-летний нападающий «Ак Барса».