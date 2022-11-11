«Рейнджерс» разгромили «Детройт» (8:2), впервые в XXI веке забросив 6 шайб в 3-м периоде.

«Рейнджерс» разгромили (8:2), впервые в XXI веке забросив 6 шайб в 3-м периоде.

Клуб из Нью-Йорка одержал победу над «Ред Уингс» в регулярном чемпионате .

После двух периодов счет был 2:2, а в третьем забросили 6 безответных шайб (в том числе 4 – за 2 минуты 57 секунд) при 17:9 по броскам в створ.

Столько голов за одну 20-минутку в матчах регулярки команда забивает в 3-й раз в XXI веке. В 2021 году было 7 в матче против «Филадельфии» (9:0), в 2007 году – 6 против «Бостона» (7:0). Тогда это оба раза происходило во вторых периодах.

Рекорд клуба по голам за один период (любой) был установлен в 1971 году – 8 голов в 3-м игровом отрезке матча с «Калифорнией» (12:1).