«Нью-Джерси» выиграл 7 матчей подряд впервые с 2011 года: «Мы просто хотим, чтобы это продолжалось»

впервые с 2011 года выиграл 7 матчей подряд.

«Девилс» обыграли (3:2) в регулярном чемпионате . Клуб лидирует в Столичном дивизионе с 20 очками в 13 играх.

«Мы просто хотим, чтобы это продолжалось. Сейчас мы очень уверены в себе, но, как я уже говорил в самом начале сезона, мы не должны падать духом, если проиграем пару игр, и не должны зазнаваться, если выиграем.

Нам нужно стараться быть собой, работать над ошибками и становиться еще лучше», – высказался о победной серии капитан «Девилс» .