«Нью-Джерси» выиграл 7 матчей подряд впервые с 2011 года: «Мы просто хотим, чтобы это продолжалось»
«Нью-Джерси» впервые с 2011 года выиграл 7 матчей подряд.
«Девилс» обыграли «Калгари» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Клуб лидирует в Столичном дивизионе с 20 очками в 13 играх.
«Мы просто хотим, чтобы это продолжалось. Сейчас мы очень уверены в себе, но, как я уже говорил в самом начале сезона, мы не должны падать духом, если проиграем пару игр, и не должны зазнаваться, если выиграем.
Нам нужно стараться быть собой, работать над ошибками и становиться еще лучше», – высказался о победной серии капитан «Девилс» Нико Хишир.
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