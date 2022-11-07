Защитник «Витязя» Валенцов отразил два броска Толчинского по пустым воротам в 3-м периоде матча с «Авангардом»

не смог забросить шайбу в пустые ворота в матче с .

одержал победу над подмосковным клубом (3:1) в игре Фонбет чемпионата .

В конце третьего периода «Витязь» заменил голкипера на шестого полевого вратаря.

Нападающий «ястребов» с трех попыток пытался отправить шайбу в пустые ворота, две из которых отразил защитник , выступивший в роли вратаря.