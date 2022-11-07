Защитник «Витязя» Валенцов отразил два броска Толчинского по пустым воротам в 3-м периоде матча с «Авангардом»

Теги Авангард Витязь видео КХЛ Сергей Толчинский Владислав Валенцов Хоккей

Сергей Толчинский не смог забросить шайбу в пустые ворота в матче с «Витязем».

«Авангард» одержал победу над подмосковным клубом (3:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В конце третьего периода «Витязь» заменил голкипера на шестого полевого вратаря.

Нападающий «ястребов» с трех попыток пытался отправить шайбу в пустые ворота, две из которых отразил защитник Владислав Валенцов, выступивший в роли вратаря.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные