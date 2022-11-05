Депутат Свищев: «В НХЛ хорошо платят, там отличные перспективы. Чтобы вернуть наших игроков, надо создать условия как минимум не хуже»

Депутат Дмитрий Свищев считает, что уровень КХЛ нужно повышать.

Он прокомментировал слова четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова, который заявил, что нужно вернуть россиян из НХЛ для создания лучшей лиги в мире.

– КХЛ – самая сильная лига в Европе, это никто не оспаривает. Вопрос: нужно ли переплюнуть НХЛ? Я думаю, это нереальная вещь, да и незачем это делать.

В НХЛ хорошо платят и там отличные перспективы для наших хоккеистов. У КХЛ своя дорога, у НХЛ – своя, это две лиги, которые могут спокойно сосуществовать. Но уровень нашего чемпионата, конечно, нужно повышать. Сейчас для этого не самые лучшие времена, но в недалеком будущем лига будет только усиливаться.

– Нужно ли возвращать наших хоккеистов из НХЛ?

– Для того, чтобы вернуть наших игроков из НХЛ, надо создать условия как минимум не хуже. Бороться за того, кто больше денег даст, не имеет смысла. Это две разные лиги с разными задачами.

Я не вижу никаких проблем в том, что наши хоккеисты являются одними из ведущих игроков в НХЛ. Это в том числе хорошая популяризация российского хоккея, а всех наших спортсменов мы трудоустроить не можем. В НХЛ могут платить десятки миллионов долларов каждому хорошему игроку, плюс спонсорские пакеты. На сегодняшний день наш хоккей такие условия создать не может, – заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.