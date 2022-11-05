Марнер о Мэттьюсе: «Не знаю, почему некоторые хотят, чтобы он дрался. Это топ-снайпер, мы не хотим, чтобы он повредил руку»
Митч Марнер не считает, что Остону Мэттьюсу стоит участвовать в драках.
Форвард «Торонто» высказался о недавнем инциденте в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (5:2).
Мэттьюс спровоцировал форварда «Филадельфии» Трэвиса Конекны. Затем в потасовку вмешались сразу несколько игроков «Торонто» (в частности, Марк Джиордано и Майкл Бантинг), а сам Остон остался в стороне.
«Не знаю, почему некоторые хотят, чтобы Мэттьюс дрался. Это топ-снайпер на уровне лиги, и мы не хотим, чтобы он повредил руку, например.
В той ситуации Джио отлично показал себя, как и вся пятерка. Они защищали друг друга.
Мы не стремимся лезть в драки. Мы просто помогаем друг другу. Ребята достойно справились в этой ситуации», – сказал Марнер.
Комментарии