Марнер о Мэттьюсе: «Не знаю, почему некоторые хотят, чтобы он дрался. Это топ-снайпер, мы не хотим, чтобы он повредил руку»

не считает, что стоит участвовать в драках.

Форвард «Торонто» высказался о недавнем инциденте в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (5:2).

Мэттьюс спровоцировал форварда «Филадельфии» Трэвиса Конекны. Затем в потасовку вмешались сразу несколько игроков (в частности, и Майкл Бантинг), а сам Остон остался в стороне.

«Не знаю, почему некоторые хотят, чтобы Мэттьюс дрался. Это топ-снайпер на уровне лиги, и мы не хотим, чтобы он повредил руку, например.

В той ситуации Джио отлично показал себя, как и вся пятерка. Они защищали друг друга.

Мы не стремимся лезть в драки. Мы просто помогаем друг другу. Ребята достойно справились в этой ситуации», – сказал Марнер.