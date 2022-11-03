Мэттьюс спровоцировал драку в игре с «Филадельфией». После нее удалили 8 хоккеистов
Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс спровоцировал массовую драку в матче с «Филадельфией» (5:2).
Нападающий «Торонто» спровоцировал форварда «Филадельфии» Трэвиса Конекны. Затем в драку вмешались сразу несколько игроков «Торонто» – в частности, Майкл Бантинг и Марк Джиордано. Они заступились за Мэттьюса, который в потасовке не участвовал.
В результате этого инцидента были удалены сразу восемь хоккеистов. Они получили суммарный штраф в 50 минут.
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