Мэттьюс спровоцировал драку в игре с «Филадельфией». После нее удалили 8 хоккеистов

Форвард спровоцировал массовую драку в матче с «Филадельфией» (5:2).

Нападающий «Торонто» спровоцировал форварда «Филадельфии» Трэвиса Конекны. Затем в драку вмешались сразу несколько игроков «Торонто» – в частности, и . Они заступились за Мэттьюса, который в потасовке не участвовал.

В результате этого инцидента были удалены сразу восемь хоккеистов. Они получили суммарный штраф в 50 минут.