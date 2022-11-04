Наместников о 52 сэйвах Василевского в игре с «Каролиной»: «Невероятен, как и всегда. Мы должны лучше играть в защите»

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Владислав Наместников похвалил Андрея Василевского после 52 сэйвов в матче с «Каролиной». 

Российский вратарь «Тампы» был признан первой звездой встречи, несмотря на поражение от «Харрикейнс» (3:4 Б) по буллитам. 

Его 52 отраженных броска из 55 – второй результат для вратарей «Лайтнинг» в регулярных чемпионатах.

Рекорд установил сам Василевский, отразив 54 броска из 58 в матче с «Вашингтоном» (5:4 ОТ) в феврале 2020 года. 

«Он был невероятен, как и всегда. Ответственность лежит на нас. Мы должны лучше играть в защите и не позволять соперникам бросать так много», – сказал форвард «молний» после игры. 

«Мы знали, что у них отличный вратарь и что нам, возможно, придется бросить по его воротам 50 или 60 раз», – сказал главный тренер «Каролины» Род Бринд’Амор

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