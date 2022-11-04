Ротенберг поздравил с Днем народного единства: «Хоккей – один из тех видов спорта, которые по-настоящему объединяют Россию»

поздравил россиян с Днем народного единства.

«4 ноября в нашей стране отмечают День народного единства 🇷🇺

Хоккей – один из тех видов спорта, которые по-настоящему объединяют Россию. Вместе мы радуемся победам и вместе верим в будущие успехи. Мы всегда вместе и это самое важное!

Желаю всем жителям нашей огромной страны счастья, новых достижений, готовности отвечать на любые вызовы.

Гордимся Россией! С праздником!» – написал главный тренер и первый вице-президент в своем телеграм-канале, приложив открытку с изображением князя Александра Невского.

Картинка: телеграм-канал Романа Ротенберга