Сергачев во 2-й раз в карьере сыграл больше 29 минут в регулярке НХЛ. У него передача, 3 хита и 4 блока в матче с «Каролиной»
Михаил Сергачев во 2-й раз в карьере сыграл больше 29 минут в регулярке НХЛ.
Защитник «Тампы» принял участие в матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (3:4 Б).
Его игровое время составило 29:21 (2-й показатель в регулярке за карьеру, максимальное время в «Тампе», Виктор Хедман не играл из-за травмы), в том числе 4:33 в большинстве и 6:25 в меньшинстве.
Россиянин отметился голевой передачей на Росса Колтона при реализации лишнего. В его активе 2 броска в створ, 3 силовых приема и 4 блока при полезности «минус 1». Статистика потерь и перехватов – 2:3.
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