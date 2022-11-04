Сергачев во 2-й раз в карьере сыграл больше 29 минут в регулярке НХЛ. У него передача, 3 хита и 4 блока в матче с «Каролиной»

во 2-й раз в карьере сыграл больше 29 минут в регулярке .

Защитник «Тампы» принял участие в матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (3:4 Б).

Его игровое время составило 29:21 (2-й показатель в регулярке за карьеру, максимальное время в , Виктор Хедман не играл из-за травмы), в том числе 4:33 в большинстве и 6:25 в меньшинстве.

Россиянин отметился голевой передачей на Росса Колтона при реализации лишнего. В его активе 2 броска в створ, 3 силовых приема и 4 блока при полезности «минус 1». Статистика потерь и перехватов – 2:3.