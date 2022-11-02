Эвандер Кэйн сделал 4-й хет-трик в 2022 году. У него было 3 за всю предыдущую карьеру в НХЛ

Форвард сделал 4-й хет-трик в 2022 году.

31-летний нападающий забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с (7:4).

Хет-трик стал для него 4-м в календарном 2022 году (2 пришлись на матчи регулярки, еще 2 было в плей-офф).

За всю предыдущую карьеру 4-й номер драфта НХЛ-2009 забрасывал 3+ шайбы за матч только 3 раза.

В текущем сезоне у него стало 11 (5+6) очков в 10 играх.