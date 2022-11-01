Панарин – третья звезда октября в НХЛ. Форвард «Рейнджерс» набрал 16 очков в 10 матчах
Артемий Панарин вошел в число лучших хоккеистов НХЛ по итогам октября.
Российский нападающий «Рейнджерс» стал третьей звездой месяца, набрав 16 (5+11) очков в 10 матчах.
Панарин стал первым хоккеистом «Рейнджерс» с сезона-2006/07, которому удалось набрать 16 и более очков в первых 10 матчах сезона. Яромир Ягр набрал тогда 18 очков.
Второй звездой признан форвард «Бостона» Давид Пастрняк, записавший на свой счет 17 (7+10) баллов в 9 играх.
Первой звездой назван капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, в активе которого 18 (9+9) очков в 9 матчах.
Комментарии