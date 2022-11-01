Панарин – третья звезда октября в НХЛ. Форвард «Рейнджерс» набрал 16 очков в 10 матчах

вошел в число лучших хоккеистов по итогам октября.

Российский нападающий стал третьей звездой месяца, набрав 16 (5+11) очков в 10 матчах.

Панарин стал первым хоккеистом «Рейнджерс» с сезона-2006/07, которому удалось набрать 16 и более очков в первых 10 матчах сезона. Яромир Ягр набрал тогда 18 очков.

Второй звездой признан форвард , записавший на свой счет 17 (7+10) баллов в 9 играх.

Первой звездой назван капитан , в активе которого 18 (9+9) очков в 9 матчах.