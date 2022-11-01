Бочаров, Никишин и Йип – лучшие игроки октября в КХЛ. Капитан «Куньлуня» набрал 8+7 в 14 играх месяца

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Иван Бочаров, Александр Никишин и Брэндон Йип – лучшие игроки октября в КХЛ.

Комиссия по определению лучших хоккеистов Фонбет Чемпионата КХЛ назвала лауреатов второго месяца сезона. 

Лучшим вратарем признан Иван Бочаров («Локомотив»), одержавший 4 победы в 6 матчах (94,8% сэйвов, коэффициент надежности 1,42) при двух играх на ноль. 

Лучшим защитником признан Александр Никишин (СКА), набравший 11 (2+9) очков в 13 матчах месяца при полезности «+7». На его счету 21 силовой прием, 21 блокированный бросок и один отбор шайбы. Среднее игровое время составило 23:00. 

Лучшим нападающим признан Брэндон Йип («Куньлунь Ред Стар»), набравший 15 (8+7) очков в 14 матчах месяца. На счету капитана китайского клуба также 9 силовых приемов, 3 блокированных броска и один отбор шайбы. 

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