Бочаров, Никишин и Йип – лучшие игроки октября в КХЛ. Капитан «Куньлуня» набрал 8+7 в 14 играх месяца

Иван Бочаров, и Брэндон Йип – лучшие игроки октября в КХЛ.

Комиссия по определению лучших хоккеистов Фонбет Чемпионата КХЛ назвала лауреатов второго месяца сезона.

Лучшим вратарем признан ( ), одержавший 4 победы в 6 матчах (94,8% сэйвов, коэффициент надежности 1,42) при двух играх на ноль.

Лучшим защитником признан Александр Никишин ( ), набравший 11 (2+9) очков в 13 матчах месяца при полезности «+7». На его счету 21 силовой прием, 21 блокированный бросок и один отбор шайбы. Среднее игровое время составило 23:00.

Лучшим нападающим признан Брэндон Йип ( ), набравший 15 (8+7) очков в 14 матчах месяца. На счету капитана китайского клуба также 9 силовых приемов, 3 блокированных броска и один отбор шайбы.