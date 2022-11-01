Тейдж Томпсон набрал 3+3 в матче с «Детройтом». Он 1-й игрок «Баффало» за 29 лет с 6 очками за игру
Форвард «Баффало» Тейдж Томпсон набрал 3+3 в матче с «Детройтом» (8:3).
Его признали первой звездой встречи. Хет-трик стал для 25-летнего американца вторым в карьере в НХЛ.
В 9 матчах текущего сезона у него стало 12 (6+6) очков.
Томпсон – первый игрок «Баффало» за последние 29 лет (в истории клуба – 6-й), кому удалось набрать 6 очков за одну игру. В прошлый раз это удалось Пэту Лафонтену в феврале 1993 года в матче с «Виннипегом» (6:2, 1+5).
Рекорд «Сэйбрс» принадлежит Жильберу Перро – 7 (2+5) очков в матче с «Калифорнией Голден Силс» (9:5) в феврале 1976 года.
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