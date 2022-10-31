На сайте «Югры» нашли ссылки на проституток и нелегальных букмекеров. В клубе связали это с ошибкой устаревшего домена

На сайте «Югры» были обнаружены ссылки на нелегальные сайты.

Как передает «Муксун.fm», они были скрыты в турнирной таблице ВХЛ в названиях некоторых клубов и вели на страницы с проститутками и нелегальными букмекерскими конторами.

«В разделе «Турнирная таблица» указаны названия всех команд, участвующих в чемпионате. При клике на одну из команд осуществлялся переход на нелегальный сайт. Это никакая не реклама, а ошибка устаревшего домена», – сказал пресс-секретарь «Югры» Петр Ермаков.

Согласно его объяснению, домен принадлежал хоккейному клубу, но, по всей видимости, был выкуплен с целью рекламы нелегальных услуг.