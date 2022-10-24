Гумпомощь участникам СВО будут принимать на матчах «Югры»: «Можете принести медикаменты, продукты длительного хранения, а также письма и рисунки солдатам»

На матчах «Югры» будут принимать гумпомощь мобилизованным, добровольцам и участникам СВО.

С 24 октября на всех домашних матчах клуба будет работать пункт приема гуманитарной помощи.

«Поддержим «Югру» на трибунах своими голосами и ладошками, а защитников нашей Родины – делом.

На пункт приема, который будет работать в центральном фойе «Арены-Югра», вы можете принести продукты длительного хранения, товары первой необходимости и медикаменты, а также письма и рисунки нашим солдатам.

Все собранные вещи мы передадим Гуманитарному добровольческому корпусу г. Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района для формирования посылок солдатам», – говорится в зявлении клуба .