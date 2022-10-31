«Вегас» лидирует на Западе, выиграв 8 из 10 матчей, следующая игра – с «Вашингтоном». Айкел – лучший бомбардир команды с 10 очками
«Вегас» одержал 8 побед в 10 матчах на старте сезона НХЛ.
Команда тренера Брюса Кэссиди переиграла «Виннипег» (2:1 ОТ) в овертайме благодаря голу форварда Джека Айкела.
«Голден Найтс» набрали 16 очков в 10 играх и занимают первое место в таблице Западной конференции. Два поражения клубу в этом сезоне нанесли «Калгари» (2:3) и Колорадо (2:3).
Лучшим бомбардиром команды на данный момент является Джек Айкел, записавший на свой счет 10 (4+6) очков при полезности «плюс 8».
Следующий матч «Вегаса» запланирован в ночь с 1 на 2 ноября против «Вашингтона».
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