«Вегас» лидирует на Западе, выиграв 8 из 10 матчей, следующая игра – с «Вашингтоном». Айкел – лучший бомбардир команды с 10 очками

«Вегас» одержал 8 побед в 10 матчах на старте сезона .

Команда тренера Брюса Кэссиди переиграла «Виннипег» (2:1 ОТ) в овертайме благодаря голу форварда .

«Голден Найтс» набрали 16 очков в 10 играх и занимают первое место в таблице Западной конференции. Два поражения клубу в этом сезоне нанесли «Калгари» (2:3) и Колорадо (2:3).

Лучшим бомбардиром команды на данный момент является Джек Айкел, записавший на свой счет 10 (4+6) очков при полезности «плюс 8».

Следующий матч запланирован в ночь с 1 на 2 ноября против .