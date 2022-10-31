«Нью-Джерси» выиграл 3 матча подряд с общим счетом 14:3. У команды Раффа 6 побед в 9 играх

«Нью-Джерси» одержал три победы подряд с общим счетом 14:3.

«Дэвилс» забросили семь шайб в ворота «Коламбуса» (7:1) в матче регулярного чемпионата .

Ранее «дьяволы» обыграли «Детройт» (6:2) и «Колорадо» (1:0).

Команда тренера выиграла шесть из девяти игр на старте нынешнего сезона, причем победила в шести из семи последних игр.

в этом сезоне проиграл «Филадельфии» (2:5) и «Детройту» (2:5), а также уступил «Вашингтону» (3:6).

«Нью-Джерси» должен был забить на 1,79 гола больше в 7 матчах, чем соперники. Все 16 команд с такой статистикой выходили в плей-офф, 4 – выиграли Кубок Стэнли