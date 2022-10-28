«Нью-Джерси» должен был забить на 1,79 голов больше в 7 матчах, чем соперники. Все 16 команд с такой статистикой выходили в плей-офф, 4 – выиграли Кубок Стэнли

Продвинутая статистика говорит о возможном выходе «Нью-Джерси» в плей-офф.

«Дэвилс» под руководством Линди Раффа провели семь матчей на старте нынешнего сезона , в которых одержали четыре победы и уступили три раза.

The Athletic привел статистику касательно разницы ожидаемых голов. Так, в первых семи матчах чемпионата «Нью-Джерси» должен был забивать на 1,79 голов больше, чем их соперники.

С сезона-2007/08 только у 16 команд в лиге была зафиксирована статистика ожидаемых голов выше показателя 1,75 в рамках любой серии из семи игр – и все эти клубы выходили в плей-офф.

А четыре из 16 команд выиграли – это «Лос-Анджелес» в сезоне-2013/14, в сезоне-2015/16, в сезоне-2018/19 и в сезоне-2020/21.