«Нью-Джерси» должен был забить на 1,79 голов больше в 7 матчах, чем соперники. Все 16 команд с такой статистикой выходили в плей-офф, 4 – выиграли Кубок Стэнли
Продвинутая статистика говорит о возможном выходе «Нью-Джерси» в плей-офф.
«Дэвилс» под руководством Линди Раффа провели семь матчей на старте нынешнего сезона НХЛ, в которых одержали четыре победы и уступили три раза.
The Athletic привел статистику касательно разницы ожидаемых голов. Так, в первых семи матчах чемпионата «Нью-Джерси» должен был забивать на 1,79 голов больше, чем их соперники.
С сезона-2007/08 только у 16 команд в лиге была зафиксирована статистика ожидаемых голов выше показателя 1,75 в рамках любой серии из семи игр – и все эти клубы выходили в плей-офф.
А четыре из 16 команд выиграли Кубок Стэнли – это «Лос-Анджелес» в сезоне-2013/14, «Питтсбург» в сезоне-2015/16, «Сент-Луис» в сезоне-2018/19 и «Тампа» в сезоне-2020/21.
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