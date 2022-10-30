Никита Квартальнов о работе агентом: «Проснулся, взял телефон, привязал руку к голове и хожу с ней! 5000 минут в месяц стабильно прожигаю»

рассказал о том, что не расстается с телефоном из-за работы агентом.

– Начинающие тренеры говорят, что им приходится убивать в себе игроков. Приходится ли делать что-то подобное начинающему агенту?

– Не могу так сказать. Я же работаю не на клуб, а на игрока. Он работает на льду, а я – вне льда. Часто общаюсь с ребятами по игровым моментам и я могу подсказать им что-то на видео. Поэтому я не убил хоккеиста в своей душе. А как профессионал, я, конечно же, закончил. Играю сейчас в любительской лиге.

– Каков типичный распорядок дня хоккейного агента?

– График довольно простой. Он не привязан к какому-то месту, так как я не работаю ни на какую-либо организацию. Просыпаюсь я в районе девяти утра. Все зависит от определенного дня. Если есть матчи КХЛ, то вечером иду на хоккей. Также посещаю матчи МХЛ, которые идут на обед.

Параллельно у меня идут звонки. Чтобы вы понимали: у меня тариф 5000 минут в месяц, и я его стабильно прожигаю. В день я на телефоне по 3-4 часа. Это могут быть разговоры с клиентом или руководителем клуба.

У кого-то из ребят может возникнуть срочная проблема, которую нужно решить. Так что, график у меня такой: проснулся, взял телефон, привязал руку к голове и хожу с ней! – сказал бывший нападающий клубов с улыбкой.