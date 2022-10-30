Исхаков делит 2-е место в гонке бомбардиров АХЛ. У форварда 4+7 в 7 играх за фарм «Айлендерс»

делит 2-е место в гонке бомбардиров АХЛ с 11 очками в 7 играх.

Форвард фарм-клуба набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата между и «Лихай Вэлли» (6:3).

В активе Исхакова 11 (4+7) очков в 7 матчах сезона. Он делит 2-е место в гонке бомбардиров с большой группой игроков. Лидирует Алекс Барре-Буле из с 12 (2+10) баллами в 7 матчах.

22-летний нападающий был выбран «Айлендерс» на драфте НХЛ-2018 под 43-м общим номером.

В прошлом сезоне Исхаков провел 29 матчей за немецкий «Мангейм» и набрал 23 (7+16) балла. Ранее он выступал за «Красную Армию» в МХЛ, сборную России U18 (на ЮЧМ-2018 – 5 игр, 3 гола), университет Коннектикута в NCAA и ТПС в Финляндии.