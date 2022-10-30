«Сибирь» провела предматчевое шоу в честь 60-летия клуба совместно с Winline

Winline выступает партнером ведущих российских и международных турниров и клубов, среди которых Российская Премьер-лига, Евролига, ФК «Спартак», ФК и БК «Зенит», ПБК ЦСКА, ФК «Краснодар», БК УНИКС, киберспортивный клуб Virtus Pro и многие другие.

Специально для 60-летия ХК «Сибирь» была разработана форма в ретро стилистике. Она отсылает к форме в которой клуб играл в начале 80-х, тогда впервые появился логотип в форме снежинки. В этом монохромном комплекте ХК «Сибирь» проведет несколько игр перед Новым годом.

В предматчевом шоу принял участие рэпер Элджей – уроженец Новосибирска выступил максимально оригинально, исполнив несколько песен катаясь по стадиону на ледозаливочной машине. Также, известный блогер и ювелир Mozi J, которого называют главным ювелиром российской рэп-сцены, специально для 60-летия ХК «Сибирь» инкрустировал юбилейную джерси 4329 драгоценными камнями. Эту джерси ювелир подарил директору клуба – Кириллу Фастовскому.

Основной темой шоу была история Клуба – с помощью лазеров и проекции болельщикам показали все логотипы, которые были у команды за 60 лет, всех маскотов, а также, уникальные кадры хроники с самыми важными моментами в истории клуба. Уникальной особенностью шоу стали управляемые светодиодные браслеты – больше 6000 браслетов поддерживали каждый шоу-элемент. Каждый зритель на стадионе, надев браслет на руку становился частью шоу, организованного Winline специально для ХК «Сибирь».

В течение всего дня на стадионе работало множество анимационных зон и спортивных аттракционов, выступали местные артисты и творческие коллективы. Было разыграно огромное количество клубной атрибутики, в том числе в брендзоне Winline среди болельщиков разыграли юбилейную джерси с перстнем от известного ювелира и блогера Mozi J, а также несколько комплектов юбилейного мерча. Интересной фишкой для коллекционеров стал розыгрыш лампочек из старого табло ЛДС «Сибирь».

В важные для клуба даты, такие как юбилей, всегда важно вспоминать историю, поэтому правильно и красиво приглашать в клуб ветеранов, которые когда-то играли за родной клуб. Например, в этом матче одной из троек стала «Деев – Климович – Тарасенко» – именно эта тройка в 2002 году вывела «Сибирь» из Высшей лиги в Суперлигу! Сегодня Климович является спортивным директором «Сибири», Андрей Тарасенко ассистентом главного тренера «Сибири», Алексей Деев – директором ДЮСШ ЦСКА. В матче примет участие экс генеральный менеджер ХК «Сибирь» Александр Канцуров (2008-2010).