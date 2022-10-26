Макар о Георгиеве в матче с «Рейнджерс»: «Сегодня он был парнем с другой планеты»

назвал инопланетянином после матча с «Рейнджерс».

«Колорадо» обыграл «синерубашечников» в Нью-Йорке со счетом 3:2 Б.

Российский вратарь отразил 44 броска из 46 и был признан первой звездой. Также он парировал 3 броска из 4 в послематчевой серии буллитов.

Он проводил первый матч в против клуба из Нью-Йорка, за который выступал с 2017 по 2022 год.

«Я предвидел, что сегодня он так сыграет. Матч против его бывшей команды, они его обменяли.

Я не знаю, остались ли какие-то обиды и так далее. Но я знаю его, он хороший вратарь. А сегодня был парнем с другой планеты.

Что бы он ни сделал для этого, я надеюсь, что будет продолжать в том же духе», – сказал защитник «Эвеланш» после игры.

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