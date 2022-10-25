Скабелка после 0:6: «Авангард» был быстрее везде. Когда у «Барыса» 20 блок-шотов за матч, мы выигрывали, сейчас блокируем 5-7 бросков»
Андрей Скабелка высказался после поражения от «Авангарда» со счетом 0:6.
«Непростой у нас наступил период, отдали мы ту энергию, ту игру, за счет чего выигрывали матчи. «Авангард» везде был быстрее нас, борьбу выигрывал, тут особо нечего комментировать.
Проблемы с физикой? Ну, сегодня нас на первый период хватило. Я сейчас не готов по горячим следам называть какие-то причины такого спада команды.
Вратарская проблема? Знаете, игра в обороне – это игра всей команды, а не одного вратаря.
Когда мы блокировали по 20 бросков за матч, мы выигрывали и забивали достаточно много, сейчас блокируем по 5-7 бросков, о чем тут говорить? Так что не стал бы винить вратарей», – сказал главный тренер «Барыса».
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