Тамбиев после победы над «Северсталью»: «Адмирал» никому не дает дышать во Владивостоке. Все хотят показать максимальный результат, равнодушных нет»

поделился мыслями после победы над «Северсталью» (2:1 Б).

– Тяжелый матч мы выиграли. Как и ожидали, как ребят подготавливали, направляли, так в принципе соперник и играл.

Временами нам удавалось играть на равных с соперником, но временами, особенно во втором периоде, соперник владел инициативой, преимуществом.

Молодец Серебряков, он держал нас в игре. Молодцы, что дотерпели. работали, старались. Вознаграждение нам эта победа в буллитной серии.

Хорошо Лазушин вошел в буллитную серию. Хорошая и нужная победа перед сложной поездкой. Всех с победой. Поулыбаемся и будем готовиться к выездной серии.

– Четвертый матч с послематчевой буллитной серией. В чем плюсы и минусы таких матчей?

– Я бы сказал, что команда показывает характер, появляется сила воли и неуступчивость перед соперником. Мы здесь никому не даем дышать во Владивостоке.

Ребята очень с большой самоотдачей, жертвуют собой, стараются вгрызаться в результат и держаться на него. Любая победа дает хорошую рабочую атмосферу, они улыбаются в раздевалке. Это самое главное.

Победы дают уверенность. Тренироваться много не можем, график игр плотный, поэтому все через игры.

Молодцы они, тут нечего говорить. Не хочу жаловаться, но мы потеряли ряд ведущих игроков, которые и в большинстве много что закрывали. Но ничего, вернутся ребята в строй. Играют другие ребята, это радует. Они берут на себя ответственность на результат.

Самое главное, что на сегодняшний день в «Адмирале» нет равнодушных. Все заряжены, все хотят показать максимальный результат. И болельщики нас поддерживают! – сказал главный тренер .