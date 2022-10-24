Федоров о 5:2 с «Трактором»: «ЦСКА сыграл во 2-м периоде в хоккей, который принес преимущество. Грудинин благодаря труду идет по ступеньке вверх и прогрессирует»

прокомментировал победу над (5:2).

– Получилась быстрая игра, предполагали такой темп.

Необязательный гол пропустили, когда счет стал 1:1. Рад за ребят, что быстро сориентировались и сыграли во втором периоде в тот хоккей, который и принес преимущество.

Были ошибки, но мы смогли их нивелировать. Над дисциплиной всегда работаем, но иногда не хватает концентрации. Много матчей, это понятно, но этот путь надо пройти.

– Шайба Тахира Мингачева – часть его задания на игру или он сам решил пойти к воротам?

– Это реакция игрока. В прошлой игре наше четвертое звено тоже играло очень активно в атаке. Подвернулась ситуация, которой Тахир воспользовался, молодец.

– Показалось, что выглядел агрессивно, даже не считая драки.

– Было много позитивного в его игре, но и ненужные удаления тоже. Он взрослый игрок, не стали даже обращать на это внимание. Ребята его поддержали и сыграли правильно в нужный момент.

– Как вам связка – ?

– Они уже играли вместе. Я думаю, что у них все в порядке. С лавки я увидел, что связь между ними налаживается.

– Уверенная игра Владимира Грудинина связана с тем, что стало больше доверия с вашей стороны?

– Он играет уже второй год, прошёл серьезный сезон. Это огромный опыт и психологически, и технически. В этом сезоне у него с самого начала не заладилось.

Мы дали ему возможность сыграть несколько матчей за «Красную Армию». Мы продолжали с ним работать, потому что он показывал определенные успехи. Благодаря своему труду он идет по ступеньке вверх и прогрессирует, – сказал главный тренер .