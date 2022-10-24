ЦСКА выиграл 8 матчей подряд, 7 из них – в основное время. Команда не проигрывает с 3 октября

ЦСКА продлил победную серию в Фонбет чемпионате .

Команда тренера обыграли (5:2) в игре регулярного чемпионата.

Московский клуб одержал восьмую победу подряд, семь из них – в основное время.

не проигрывает с 3 октября – тогда команда уступила СКА (2:3 ОТ) в овертайме. На данный момент клуб занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 31 балл в 21 игре.