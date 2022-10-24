ЦСКА выиграл 8 матчей подряд, 7 из них – в основное время. Команда не проигрывает с 3 октября
ЦСКА продлил победную серию в Фонбет чемпионате КХЛ.
Команда тренера Сергея Федорова обыграли «Трактор» (5:2) в игре регулярного чемпионата.
Московский клуб одержал восьмую победу подряд, семь из них – в основное время.
ЦСКА не проигрывает с 3 октября – тогда команда уступила СКА (2:3 ОТ) в овертайме. На данный момент клуб занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 31 балл в 21 игре.
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